Parteien : Farbattacke auf Komning-Wohnhaus: Staatsschutz ermittelt

Farbattacke auf Komning-Wohnhaus: Staatsschutz ermittelt

Nach einer Farbattacke auf das Wohnhaus des Neubrandenburger AfD-Bundestagsabgeordneten Enrico Komning hat der Staatsschutz der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Nach Angaben der Behörde hatten bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Montag Zaun und Hauswand mit Parolen und «Anarchiesymbolen» besprüht. Die Schriftzüge seien etwa 1 mal 1,50 Meter groß gewesen, teilte die Polizei in Neubrandenburg am Montag mit. Mögliche Zeugen wurden gebeten, sich zu melden.