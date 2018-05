Verbraucher : Fast 10 000 Beratungen: Positive Verbraucherzentrale-Bilanz

Die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern hat eine positive Bilanz ihrer Arbeit im vergangenen Jahr gezogen. Die 28 Mitarbeiter in den landesweit sechs Beratungsstellen wurden in fast 10 000 Fällen um Rat gebeten, wie Geschäftsführer Jürgen Fischer am Dienstag in Rostock sagte. Bei den meisten Anfragen sei es um die Energieversorgung mit Fragen zu Einsparung, Alternativenergie oder Rechtsverletzungen bei Anbieterwechseln gegangen.

von dpa

29. Mai 2018, 11:22 Uhr

Auch der weite Bereich der Telekommunikation und des Internets mit Betrügereien, unbeabsichtigten Vertragsabschlüssen oder Telefonabzocke sei häufig Thema in den Beratungsstellen. «Gerade im Bereich der Telekommunikation konnten wir in rund 80 Prozent der Fälle helfen», sagte Fischer.

Die Verbraucherzentrale werde aus 30 verschiedenen Töpfen des Bundes und Landes sowie aus eigenen Einnahmen finanziert, sagte Fischer. Allerdings sei die finanzielle Lage der Organisation schwierig. «Wir müssen den Gesetzgeber beziehungsweise das Land stets davon überzeugen, dass wir weiterhin nützlich sind.»