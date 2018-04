Umwelt : Fast 300 Robben vor der deutschen Ostseeküste gezählt

Die Kegelrobben sind derzeit in seit einem Jahrhundert nie da gewesener Zahl vor der deutschen Ostseeküste anzutreffen. Bei Zählungen im Greifswalder Bodden und an der Greifswalder Oie seien in den vergangenen Tagen knapp 300 Tiere entdeckt worden. Bei einer Ausfahrt zum Großen Stubber - einer Untiefe im Greifswalder Bodden - wurde eine große Gruppe von rund 200 Robben gesichtet, wie der Kurator des Deutschen Meeresmuseums, Michael Dähne, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Auf der Insel Greifswalder Oie wurden rund 90 Tiere entdeckt. Forscher und Umweltverbände werten dies als Indiz für weiter wachsende Robbenbestände an der südlichen Ostseeküste und fordern einen Robbenmanagementplan.

von dpa

23. April 2018, 10:05 Uhr

Die Spitzenwerte an Kegelrobben werden immer im März und April während der Heringslaichzeit gezählt. Im vergangenen Jahr waren es 150 Tiere im Greifswalder Bodden. In diesem Jahr hatte die ruhige Witterungslage für gute Bedingungen zum Zählen der Meeressäuger gesorgt.