Wohnungspolitik : Fast 8000 Familien in MV profitierten von Baukindergeld

Fast 8000 junge Familien haben sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren in Mecklenburg-Vorpommern mit Hilfe des Baukindergelds den Traum vom Eigenheim erfüllt.

Frankfurt am Main | Pro Kind steuert der Staat - auf zehn Jahre gestreckt - 12 000 Euro bei. Wie aus Daten der zuständigen Förderbank KfW hervorgeht, wurden für Familien im Nordosten insgesamt 154 Millionen Euro bewilligt. Das entspricht 2,3 Prozent der bislang bundesweit genehmigten Fördersumme in Höhe von 7 Milliarden Euro. Insgesamt stehen in dem Förderprogramm 9,9...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.