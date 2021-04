Schulen : Fast jeder dritte Grundschüler trotz Lockdowns in der Schule

Am ersten Tag des Lockdowns mit Schul-, Kita- und Geschäftsschließungen ist in Mecklenburg-Vorpommern fast jeder dritte Grundschüler zur Schule gegangen.

Schwerin | Von den Erst- bis Viertklässlern seien 30,8 Prozent der Kinder am Montag in der Notbetreuung gewesen, teilte ein Sprecher des Bildungsministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In den Klassen fünf und sechs waren es demnach 14,7 Prozent. Bis zum 12. Lebensjahr besteht ein Betreuungsanspruch. Mecklenburg-Vorpommern öffnet die Notbetreuu...

