Fußball : FC Hansa Rostock holt weiteren Spieler von Erzgebirge Aue

Der FC Hansa Rostock hat einen weiteren Spieler vom Fußball-Zweitligisten FC Erzgebirge Aue verpflichtet. Mittelfeldakteur Mirnes Pepic habe einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020 unterschrieben, teilte der Drittligist am Donnerstag mit. «Pepic ist ein gut ausgebildeter, zweikampfstarker Allrounder, der in der Zentrale sowohl defensiv als auch offensiv eingesetzt werden kann», sagte Hansas Sportvorstand Markus Thiele in einer Pressemitteilung.

von dpa

24. Mai 2018, 10:13 Uhr

Der 22 Jahre alte Deutsch-Montenegriner Pepic hat unter anderem auch zwei Bundesliga-Spiele für den SC Paderborn bestritten. Tags zuvor hatten die Hanseaten von den Auern bereits Offensiv-Spieler Cebio Soukou an die Küste geholt. Der 25-Jährige wurde mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2019 plus Option auf ein weiteres Jahr ausgestattet.

Pepic ist mittlerweile Hansas siebter Neuzugang. Zuvor waren neben Soukou Stürmer Marco Königs (28/Würzburger Kickers), die beiden Mittelfeldspieler Merveille Biankadi (23/FC Rot-Weiß Erfurt) und Jonas Hildebrandt (21/1. FC Köln II) sowie die Torhüter Ioannis Gelios (26/FC Augsburg) und Dirk Orlishausen (35/Karlsruher SC) verpflichtet worden. Dem stehen mindestens neun Abgänge gegenüber.