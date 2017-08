Fußball : FC Hansa Rostock im Landespokal bei Schwarz-Weiß Eldena

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss in der zweiten Runde des Landespokals von Mecklenburg-Vorpommern beim LSV Schwarz-Weiß Eldena aus der Landesklasse antreten. Das ergab die Auslosung am Mittwochabend in Rostock. Vorjahresfinalist MSV Pampow gastiert beim Landesligisten PSV Wismar.