Bundestag : FDP-Abgeordneter will Cannabis-Modellregion

Der Wismarer FDP-Bundestagsabgeordnete Hagen Reinhold möchte Mecklenburg-Vorpommern zu einer Modellregion zur Erforschung einer kontrollierten Abgabe von Cannabis machen. «Mecklenburg-Vorpommern würde sich auf Grund seiner sehr ländlich geprägten Regionen ohne große urbane Zentren als Modellregion anbieten», erklärte der Abgeordnete am Mittwoch in Berlin. Untersucht werden solle dabei, ob sich eine Legalisierung in städtischen und ländlichen Regionen unterschiedlich auswirken würde.

von dpa

21. Februar 2018, 14:01 Uhr

Am Donnerstag will der Bundestag über einen Antrag der FDP-Fraktion beraten, der die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für solche Modellregionen zum Ziel hat. «Die derzeitige Kriminalisierung und die Strafandrohung schränkt weder die Verfügbarkeit noch die Verbreitung von Cannabis ein», erklärte Reinhold zur Begründung. Das Rauchen von Marihuana dürfte dagegen längst ein Massenphänomen sein.

«Wir könnten uns auch vorstellen, das ganze Bundesland zur Modellregion zu machen», sagte eine Mitarbeiterin Reinholds. Konkrete Pläne gebe es dazu aber nicht, zudem müsste so eine Entscheidung auf Landesebene getroffen werden, sagte sie. Im FDP-Antrag selbst ist von MV keine Rede.