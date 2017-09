Wahlen : FDP-Chef Lindner fordert Einstellung von mehr Polizisten

Der Bundesvorsitzende der FDP, Christian Lindner, hat die vermehrte Einstellung von Polizisten gefordert. «Wir brauchen nicht mehr Gesetze, sondern mehr Gesetzeshüter», sagte Lindner am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung seiner Partei in Rostock vor rund 300 Zuhörern. Jedes Jahr müssten bundesweit rund 15 000 neue Stellen geschaffen werden, allein um die jährlich anfallenden Überstunden auszugleichen. Hintergrund seiner Forderung sei die Anpassung an die veränderte Sicherheitslage beispielsweise durch die offenen Grenzen.