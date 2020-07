Freizeit : FDP-Politiker: MV soll Testregion für Club-Öffnung werden

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Hagen Reinhold fordert, dass Mecklenburg-Vorpommern Testregion für die Öffnung von Clubs in der Corona-Krise wird. «Seit Tagen gibt es keine Neuinfektionen, obwohl seit Wochen Touristen nach MV strömen. Ich bin der Überzeugung, dass wir in MV die deutschlandweite Testregion für die Öffnung von Clubs werden sollten und das nach Schweizer Vorbild», sagte der Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Rostock am Freitag.

von dpa

10. Juli 2020, 12:20 Uhr