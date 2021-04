Parteien : FDP sieht lange Mängelliste in Corona-Politik

Die FDP in Mecklenburg-Vorpommern hat sich gegen Pläne ausgesprochen, den Corona-Lockdown zu verschärfen.

Schwerin | „Jetzt den Bürgerinnen und Bürgern ebenso wie den Unternehmen im Land erneut schärfere Maßnahmen abzupressen, ist eine Bankrotterklärung der Regierung“, erklärte Landesparteichef René Domke am Mittwoch in Schwerin. Er erneuerte seine Kritik an den nur schleppend vorankommenden Schutzimpfungen und fehlenden Kapazitäten für kostenlose Schnelltest. „Die ...

