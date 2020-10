Geschichte : Feiern zum Einheits-Jubiläum coronabedingt gebremst

Trotz des 30-jährigen Einheitsjubiläums fallen die Feiern auch in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr coronabedingt nur klein aus. In Rostock etwa sind die Bürger am Samstag unter anderem zum gemeinsamen Singen in den weitläufigen Iga-Park eingeladen. In der Landeshauptstadt Schwerin wird der Tag der Einheit mit einem Festakt im Mecklenburgischen Staatstheater begangen, zu dem nur wenig mehr als 100 Menschen geladen wurden. Vor dem Theater wird es zudem einen «Markt der Demokratie» geben.

von dpa

03. Oktober 2020, 01:00 Uhr