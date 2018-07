Brände : Feld und Wald in Flammen: Munitionsreste explodieren

von dpa

05. Juli 2018, 07:56 Uhr

Mehrere Hektar Feld und Wald sind in Groß Laasch (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Flammen aufgegangen. Der Brand war am Mittwoch aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag sagte. Er sei zwar unter Kontrolle. Die Feuerwehrleute hätten sich jedoch zwischenzeitlich aus dem Einsatzgebiet zurückziehen müssen, weil dort immer wieder Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden explodiert seien. Wegen der starken Rauchentwicklung musste die Autobahn 14 in der Nähe der Einsatzstelle gesperrt werden.