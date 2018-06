Tourismus : Ferienbeginn in drei Bundesländern: Hochsaison in MV

von dpa

16. Juni 2018, 11:32 Uhr

Mit dem Beginn der Sommerferien Ende kommender Woche im Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen beginnt in Mecklenburg-Vorpommern die Hochsaison für den Tourismus im Land. «Die Branche ist bereit», sagt der Sprecher des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf. Dabei gehen die Hoffnungen in erster Linie in Richtung Wetter, das im vergangenen Sommer vielen Anbietern die Kalkulationen verdorben hat. Insgesamt sank die Zahl der Übernachtungen um knapp zwei Prozent auf 28,8 Millionen. Zwar war schon im vergangenen Jahr die Rede davon, dass dahinter auch strukturelle Probleme stecken. Aber der überproportionale Rückgang um rund acht Prozent bei den wetterabhängigen Campingplätzen macht die Bedeutung dieser äußeren Bedingungen deutlich.