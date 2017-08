Kommunen : Fest erinnert an Wismars Zugehörigkeit zu Schweden

Schweden-Feeling in Wismar: Buntes Markttreiben und Musik am Alten Hafen und in der Altstadt bestimmen derzeit das Bild der Hansestadt. Wismar feiert bis zum Sonntagabend das 18. Schwedenfest. Am heutigen Freitag wird es offiziell im Beisein von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) eröffnet. Im Anschluss gibt es musikalisches Auftaktprogramm auf dem Marktplatz. An den vier Tagen werden bis zu 100 000 Besucher erwartet.