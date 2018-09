Migration : Fest zu drei Jahren «Rostock hilft»

Das Klima für die in Rostock lebenden Migranten ist nach Ansicht des vor drei Jahren gegründeten Vereins «Rostock hilft» teilweise bedenklich. «Ihr Leben ist immer noch von vielen Vorurteilen, aber auch von Anfeindungen geprägt, wie uns Migranten Tag für Tag berichten», sagte Ronja Thiede, eine der Sprecherinnen des Vereins, der Deutschen Presse-Agentur. Die Migranten hätten an manchen Orten auch ein ungutes Gefühl oder auch Angst.

von dpa

07. September 2018, 05:33 Uhr

Drei Jahre nach dem Eintreffen der ersten Flüchtlinge in der Hansestadt sei der Verein «Rostock hilft» noch aktiv. «Rund 40 Leute engagieren sich im Newcomer-Café regelmäßig in der Lebenshilfe oder Asylrechtsberatung», sagte Thiede. Unter dem Motto «Newcomer still Welcome» soll an diesem Samstag (16.00 Uhr) der Geburtstag des Vereins gefeiert werden.