Kirche : Festgottesdienst zur Einführung von Bischof Jeremias

Der neue Bischof im Sprengel Mecklenburg und Pommern der evangelischen Nordkirche, Tilman Jeremias, wird heute in Greifswald in sein Amt eingeführt. Der frühere Rostocker Diakonie-Pastor war am 1. März gewählt worden. Im Festgottesdienst im Greifswalder Dom St. Nikolai erhält der 53-Jährige das Bischofskreuz, wie die Greifswalder Bischofskanzlei mitteilte. Den Gottesdienst gestalten Bischöfe aus England, Schweden, Tansania und Kasachstan mit, außerdem Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt und die Bischöfe der beiden Sprengel Schleswig und Holstein sowie Hamburg und Lübeck.

von dpa

31. Oktober 2019, 01:00 Uhr

Im Anschluss lädt die Nordkirche zum traditionellen Reformationsempfang in die Kirche St. Jacobi ein. Dazu wird auch die für Kirchenfragen zuständige Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) erwartet. Bislang gab es für Mecklenburg und Pommern zwei Bischöfe. Bischofssitz ist Greifswald.