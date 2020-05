Musik : Festival Nordischer Klang in diesem Jahr online

von dpa

08. Mai 2020, 19:07 Uhr

Das Nordeuropa-Festival Nordischer Klang findet wegen der Corona-Krise in diesem Jahr online statt. Statt im Theater Vorpommern in Greifswald ist es am Freitag im YouTube-Kanal des Festivals eröffnet worden. Bis zum 16. Mai sind Konzertvideos, Interviews mit den Akteuren und Spielstättenporträts geplant. Auch Poesie, Fotostrecken, Kinotrailer, Podcasts, eine DJ-Nacht im Lokalradio und nordische Kochrezepte gehören zu den Angeboten dieses virtuellen Nordischen Klangs, teilte der gleichnamige Festivalverein als Veranstalter mit. Soweit möglich, sollen die ausgefallenen Veranstaltungen im Herbst und im nächsten Jahr nachgeholt werden.