Musik : Festival Nordischer Klang startet mit Band aus Island

In Greifswald beginnt heute das Festival Nordischer Klang. Bis zum 12. Mai stehen 40 Veranstaltungen mit skandinavischen Künstlern auf dem Programm. Partnerland ist in diesem Jahr Island. Zur Eröffnung spielt die isländische Band Moses Hightower im Greifswalder Theater.

von dpa

03. Mai 2019, 03:35 Uhr

An den zehn Festivaltagen sind Musiker, Sänger, Autoren und bildende Künstler aus Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Estland in der Hansestadt. Erstmals sind auch zwei Veranstaltungen außerhalb Greifswalds geplant, in Wolgast und Loitz. Dort soll es eine Buchpräsentation und finnischen Flamenco geben.

Am 8. Mai können Festivalgäste eine Welterstaufführung erleben. Der Komponist Frederick Delius vertonte 1888 das Gedicht «Auf dem Hochgebirge» des Norwegers Henrik Ibsen. Jetzt soll das Werk erstmals in der Originalfassung zum deutschen Text zu hören sein.