Festspiele : Festspiele beenden Saison mit Konzert in Neubrandenburg

Nach 152 Konzerten ist Schluss: Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern beenden am Sonntag in der Konzertkirche Neubrandenburg ihre Sommersaison. Zu hören ist Edward Elgars Cellokonzert e-Moll, gespielt von der diesjährigen Preisträgerin in Residence, der Niederländerin Harriet Krijgh. Ergänzt wird das Programm durch die «Schicksalssinfonie» Nr. 5 in c-Moll von Ludwig van Beethoven. Die NDR Radiophilharmonie spielt unter ihrem langjährigen Chefdirigenten Andrew Manze, wie die Festspiele am Mittwoch mitteilten. Zuvor ist eine kostenlose Konzerteinführung angekündigt.

von dpa

11. September 2019, 15:01 Uhr

Harriet Krijgh bestritt während des Festspielsommers seit dem 15. Juni mehr als 20 Konzerte. Insgesamt gastierten die Festspiele an 83 Spielstätten, darunter in Kirchen, Schlössern und Herrenhäusern, in Parks und Konzertscheunen sowie an ungewöhnlichen Orten wie einer Eisengießerei, der Turbinenhalle des ehemaligen Atomkraftwerks Lubmin oder im alten Lokschuppen von Pasewalk.