Landtag : Festspiele bekommen Landesmittel für Bühnentechnik

von dpa

erstellt am 17.Okt.2017 | 13:04 Uhr

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern bekommen 750 000 Euro aus dem Strategiefonds für Zukunftsinvestitionen des Landtags. Von dem Geld solle Veranstaltungstechnik angeschafft werden, sagte Intendant Markus Fein am Dienstag in Schwerin. Zum Konzept der Festspiele gehören Konzerte an ungewöhnlichen Orten, bevorzugt auf dem Lande. «Wir führen Musik an Orten auf, die erst zu Konzertsälen gemacht werden», sagte der Intendant. Dort müsse die Bühnentechnik teuer gemietet werden. Mit der Investition aus dem Strategiefonds sollen Bühnenelemente, Stühle und Tontechnik finanziert sowie das digitale Marketing vorangetrieben werden. Der Strategiefonds wird aus Haushaltsüberschüssen des Landes gespeist.