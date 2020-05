Musik : Festspiele Mecklenburg-Vorpommern ziehen Notbremse

Großveranstaltungen wie die Störtebeker-Festspiele auf Rügen wurden bereits abgesagt. Nun ließ die Corona-Pandemie ein weiteres kulturelles Flaggschiff im Nordosten die Segel streichen.

von dpa

08. Mai 2020, 18:58 Uhr

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, eines der publikumsträchtigsten Klassikfestivals in Deutschland, reduzieren wegen der Corona-Pandemie ihr Sommerprogramm massiv und planen ersatzweise erstmals einen Festspielwinter. Die Gesundheit der Künstler, des Teams und der Gäste habe Vorrang, betonte Intendant Markus Fein.

In einer am Freitag verbreiteten Videobotschaft bat er um Verständnis für die Absage der Konzerte und Veranstaltungen, für die bereits ein Großteil der Karten verkauft worden war. Doch werde es auch im Sommer Konzerte geben, jedoch kleiner und zum Teil als Livestream im Internet. «Auf keinen Fall werden wir den Festivaljahrgang 2020 sang- und klanglos ausfallen lassen», versicherte Fein, der nach der Jubiläumssaison zum 30-jährigen Bestehen der Festspiele als Intendant an die Alte Oper in Frankfurt/Main wechselt.

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, für die bis Mitte September mehr als 150 Konzerte und Begleitveranstaltungen geplant waren, sollten am 13. Juni mit einem Konzert in Neubrandenburg beginnen. Stattdessen werde es zum Auftakt ein «digitales Festspielwochenende» geben mit Livekonzerten, Grußbotschaften, Gesprächen und filmischen Rückblicken.

In Anlehnung an das Jubiläum und die besonderen Umstände durch die Corona-Pandemie ist zudem ein Sonderprogramm in Planung. «Bei «30mal anders» werden wir Künstlerinnen und Künstler in einer Art und Weise zu unserem Publikum bringen, bei der die Gesundheit aller Beteiligten geschützt bleibt und trotzdem unvergessliche Konzerterlebnisse entstehen werden», kündigte Fein an. Für den Festspielwinter hätten Künstler von Weltgeltung wie der Pianist Rudolf Buchbinder gewonnen werden können. Die Sängerin Ute Lemper oder der Schauspieler Ulrich Tukur hätten ihre für dieses Jahr geplanten Gastspiele in den Festspielsommer 2021 verschoben.

Bis zuletzt hatten Fein und sein Team gehofft, dass die strengen Kontaktbeschränkungen bis zum Sommer spürbar gelockert werden könnten. Doch hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag die maximale Teilnehmerzahl für Veranstaltungen in Gebäuden nur auf 75 und im Freien auf 150 erhöht und das bis Ende August geltende Verbot für Großveranstaltungen bestätigt. «Diese Entwicklung trifft uns hart», sagte Fein, äußerte zugleich aber Verständnis für die Maßnahmen zum Schutz vor der Ausbreitung des Virus. Noch nicht abgesagt wurden die Festival-Veranstaltungen nach dem 31. August. Über die Konzerte bis einschließlich 12. September werde nach Lage bis zum 31. Juli entschieden.

Für die entfallenden Konzerte können Kartenbesitzer laut Fein Gutscheine in Anspruch nehmen, sich den Kartenpreis erstatten lassen oder ein Solidarmodell wählen. Er appellierte an die Musikfreunde, zumindest teilweise auf eine Rückerstattung zu verzichten. «Sie tragen ganz wesentlich dazu bei, dass es die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern auch in der Zukunft geben kann.» Das durch die Corona-Krise verursachte Finanzloch bezifferte er mit etwa einer Million Euro. Dieses solle auch mit Hilfe von Sponsoren und Förderern gestopft werden.

Mit insgesamt knapp 100 000 Besuchern im Jahr gehören die Festspiele zu den bundesweit größten Klassikfestivals. Allein in der dreimonatigen Sommersaison 2019 hatten 84 500 Musikfreunde die Konzerten in Herrenhäusern, Schlössern, Kirchen, Parks und Werkhallen besucht. Die besonderen, über ganz Mecklenburg-Vorpommern verstreuten Veranstaltungsorte gelten ebenso als Markenzeichen der Festspiele wie der Nachwuchswettbewerb «Junge Elite», aus dem Künstler hervorgingen, die heute begehrte Solisten auf internationalen Bühnen sind.