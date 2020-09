Festspiele : Festspiele Mecklenburg-Vorpommern ziehen positive Bilanz

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern haben in dieser Saison bei 64 Konzerten insgesamt 5600 Besucher begrüßt. Die Veranstalter zogen am Samstag vor dem Abschlusskonzert am Abend in Wismar trotz der widrigen Bedingungen infolge der Corona-Pandemie eine positive Bilanz. Mit Livestreams und Konzertvideos im Internet, 30 kurzfristig konzipierten Konzerten im August und 30 neu aufgelegten Veranstaltungen im September hätten die Festspiele in diesem Sommer ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert.

von dpa

12. September 2020, 17:58 Uhr