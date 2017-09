Musik : Festspiele MV-Abschluss mit russischem Konzert

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern beenden ihre Saison 2017 am Freitag (19.30 Uhr) mit einem «russischen» Konzert in der Neubrandenburger Konzertkirche. Das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Leitung von Krzysztof Urbański spielt Werke von Sergej Prokofjew und Dmitri Schostakowitsch. Pianistin des Abends ist die in Novorussijsk geborene Anna Vinnitskaya. Den Anfang macht Prokofjews Konzert Nr. 2 in g-Moll für Klavier und Orchester. Dem folgt die Sinfonie Nr. 5 d-Moll von Schostakowitsch.