Festspiele : Festspiele MV beschließen Saison mit Besucherrekord

von dpa

16. September 2018, 17:46 Uhr

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern beschließen den Musiksommer 2018 mit einem Besucherrekord. Zu den 150 Konzerten an 86 Orten im Land seien gut 86 000 Gäste gekommen und damit noch einmal etwa 4000 mehr als im Vorjahr, teilte Intendant Markus Fein am Sonntag zum Saisonfinale in Wismar mit. Der erneut gewachsene Zuspruch zeuge vom großen Vertrauen der Festspielbesucher in die Programmgestaltung und von ihrer Offenheit für Neues. Den Schlussakkord in dem dreimonatigen Klassik-Festival im Nordosten setzten die NDR Radiophilharmonie und der Pianist Igor Levit in der Wismarer Georgenkirche. Sie spielten Werke von Williams, Beethoven und Sibelius.