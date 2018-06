Festspiele : Festspiele MV starten: Uraufführung von Orgel-Auftragswerk

Der Ausnahme-Pianist Kit Armstrong ist in diesem Jahr bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern Künstler in Residence. Obwohl er zum Auftakt nicht selbst an den Tasten sitzt, kommt ihm zum Eröffnungskonzert in Neubrandenburg doch eine tragende Rolle zu.

15. Juni 2018

Das NDR Elbphilharmonie Orchester eröffnet mit einem Gastspiel in der Konzertkirche Neubrandenburg heute (19.30 Uhr) die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Als Festspiel-Ouvertüre erklingt aber ein Orgel-Auftragswerk, das der US-amerikanische Ausnahme-Pianist Kit Armstrong komponierte. Der diesjährige Künstler in Residence, der im Sommer allein 24 Konzerte bestreitet, wird aber nicht selbst am Pult sitzen. Solist an der neuen Orgel wird der Organist Sebastian Küchler-Blessing sein. Beim Auftaktkonzert erklingen unter Leitung von Pablo Heras-Casado Werke von Johannes Brahms und Antonin Dvořák. Solist am Klavier ist Francesco Piemontesi.

Die Festspiele bieten ihrem Publikum bis Mitte September insgesamt rund 150 Konzerte und Veranstaltungen. Dabei werden Klassikstars wie die Geiger Daniel Hope und Julia Fischer, die Pianisten Hélène Grimaud und Igor Levit sowie der Dirigent Christoph Eschenbach im Nordosten zu erleben sein. Im Vorjahr zählten die Veranstalter insgesamt 90 000 Gäste. Damit festigten die Festspiele ihren Ruf als drittgrößtes Klassik-Festival Deutschlands.