Kriminalität : Feuer bei Jugendfeuerwehr wurde gelegt: Auch Diebe gesucht

Knapp zwei Wochen nach einem Brand bei der Jugendfeuerwehr in Neu Boltenhagen (Kreis Vorpommern-Greifswald) sucht die Polizei nach Brandstiftern und Dieben. Die Untersuchungen eines Gutachters haben ergeben, dass das Feuer in dem Trainingszentrum vorsätzlich gelegt wurde, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Anklam erklärte. Bei dem Brand war ein Schaden von rund 50 000 Euro entstanden, verletzt wurde niemand. Für noch mehr Aufsehen hatten aber Diebstähle bei den Feuerwehrkameraden gesorgt.