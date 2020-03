Brände : Feuer im Winterstand: 100 Strandkörbe auf Usedom verbrannt

von dpa

02. März 2020, 05:34 Uhr

Auf der Insel Usedom sind bei einem Brand rund 100 Strandkörbe in Flammen aufgegangen. Sonntag kurz vor Mitternacht habe ein Zeuge ein brennendes Taxi auf einem Gewerbegrundstück in Heringsdorf im Landkreis Vorpommern-Greifswald entdeckt, teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit. Als die Feuerwehr eintraf, waren die Flammen demnach schon unter anderem auf das Winterlager der Strandkörbe übergegangen. Außerdem sei ein weiteres Taxi verbrannt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt mit Verdacht auf Brandstiftung.