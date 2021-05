Brände : Feuer in denkmalgeschütztem Wohnhaus in Greifswald

Ein Feuer in einem leerstehenden Haus unter Denkmalschutz hat in Greifswald einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro verursacht.

Greifswald | Der Polizei zufolge waren die Flammen in der Nacht zum Sonntag um kurz nach Mitternacht im Ortsteil Riems ausgebrochen. Die Ursache war zunächst unklar. Verletzt worden sei niemand. 45 Kräfte waren im Einsatz. Das Löschen habe sich bis in den Vormittag hineinzog, hieß es. Rund 500 000 Liter Löschwasser wurden verwendet, wie die Stadt Greifswald mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.