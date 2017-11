Brände : Feuer in Friseursalon: 20 000 Euro Schaden

von dpa

Bei einem Feuer in einem Friseursalon in Woldegk (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Schaden von rund20 000 Euro entstanden. Der Brand war am Montagabend aus zunächst unbekannter Ursache in dem Geschäft im ersten Stock eines Wohn- und Geschäftshauses ausgebrochen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die sechs Bewohner des Hauses mussten das Gebäude vorsorglich wegen der starken Rauchentwicklung verlassen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

