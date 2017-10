vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

von dpa

erstellt am 22.Okt.2017 | 09:30 Uhr

Beim Brand eines Mehrzweckgebäudes in Granzin im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Wie die Polizei weiter mitteilte, brach das Feuer am Samstagabend aus. Die Löscharbeiten dauerten vermutlich noch bis in die Morgenstunden, hieß es. Verletzte gab es nicht. Wie es zu dem Brand kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.