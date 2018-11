Brände : Feuer in Penkun: 50 000 Euro Schaden

von dpa

17. November 2018, 11:01 Uhr

Ein Brand in einem Doppelhaus in Penkun im Landkreis Vorpommern-Greifswald hat in der Nacht zum Sonnabend einen Schaden von 50 000 Euro verursacht. Die Wohnungsinhaber blieben unverletzt, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte. Das Feuer brach in dem als Gästewohnung genutzten Teil des Gebäudes aus. Löschversuche des 63 Jahre alten Mannes und seiner 60-jährigen Ehefrau misslangen. Die Kripo nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.