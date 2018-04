Brände : Feuer in Reihenhaus: 50 000 Euro Schaden

von dpa

07. April 2018, 10:01 Uhr

Beim Brand eines Reihenhauses in Schwaan (Landkreis Rostock) ist ein Schaden von rund 50 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, war am Freitagabend zunächst ein lauter Knall zu hören, danach stand die Küche in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde keiner. Die Bewohnerin kam bei Angehörigen unter. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst nicht klar.