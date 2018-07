Brände : Feuer in Rostocker Mehrfamilienhaus

von dpa

01. Juli 2018, 13:50 Uhr

Ein Feuer hat im Rostocker Stadtteil Dierkow-Neu eine Wohnung zerstört. Der Brand sei am Sonntag auf einem Balkon in der fünften Etage eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, berichtete ein Feuerwehrsprecher. Der Bewohner sei zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause gewesen. Die Nachbarn hätten sich selbst in Sicherheit gebracht. Das Feuer habe vom Balkon auf die Wohnung übergegriffen und diese stark beschädigt. Die Brandursache ist laut Feuerwehr noch unklar.