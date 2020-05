Brände : Feuer in Schweriner Senioren-Wohnanlage: 84-Jährige verletzt

Bei einem Brand in einer Senioren-Wohnanlage in Schwerin-Zippendorf ist eine 84 Jahre alte Frau verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag in Schwerin mitteilte, brach das Feuer am Donnerstag in ihrer Wohnung aus. Die Mieterin kam mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in eine Klinik. Ihr Mann war nicht zu Hause. Die Feuerwehr löschte den Brand. Weitere Bewohner der Anlage für betreutes Wohnen waren nicht betroffen.

von dpa

15. Mai 2020, 09:28 Uhr

Der Schaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Der Brand brach in der Küche aus. Vermutet wird technischer Defekt. Ein Gutachter soll das überprüfen.