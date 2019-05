Brände : Feuer in Supermarkt ausgebrochen: Brandstiftung vermutet

von dpa

29. Mai 2019, 15:00 Uhr

Nachdem in einem Einkaufsmarkt bei laufendem Betrieb Feuer ausbrach, ermittelt die Rostocker Polizei nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Am Dienstagabend waren an zwei Stellen im Markt gleichzeitig Brände aufgeflammt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Kunden und Mitarbeiter konnten die Feuer löschen, so dass niemand verletzt wurde, hieß es. Die Ermittler würden nun Spuren und die Aufzeichnungen der Videokameras auswerten.