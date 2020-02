Brände : Feuer zerstört Carport mit Fahrzeugen: 140 000 Euro Schaden

An der Mecklenburgischen Seenplatte hat ein Feuer einen großen Fahrzeugunterstand zerstört. Auch etliche abgestellte Fahrzeuge verbrannten. Ein Gutachter prüft nun, ob der Brand gelegt wurde.

von dpa

12. Februar 2020, 11:55 Uhr

Ein Brand hat in einem Ortsteil von Blumenholz (Mecklenburgische Seenplatte) bei Neustrelitz einen Unterstand mit etlichen Fahrzeugen zerstört. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, brach das Feuer am Dienstagabend an einem Auto in dem großen Carport aus und verursachte einen Schaden von rund 140 000 Euro. Die Brandursache sei noch nicht geklärt. Die Staatswaltschaft habe aber einen Gutachter zum Brandort geschickt.

Nach Angaben der Polizei griffen die Flammen von dem lichterloh brennenden Auto auf den Carport über, erfassten zudem ein Wohnmobil, ein Motorrad, zwei Mopeds sowie mehrere E-Fahrräder und Räder, die dort standen. Auch die Fassade des Wohnhauses wurde von dem Brand beschädigt. Feuerwehrleute konnten den Brand aber löschen, bevor das gesamte Wohnhaus Feuer fing.

Es bestehe der Verdacht der Brandstiftung, sagte die Sprecherin. Unklar sei aber, ob das Ganze vielleicht auch fahrlässig verursacht worden sein könnte.