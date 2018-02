Brände : Feuer zerstört Fahrzeuge und Unterstellmöglichkeiten

Ein Feuer hat in Mirow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) mehrere Unterstellmöglichkeiten und die darin geparkten Fahrzeugen zerstört. Menschen wurden bei dem Brand am Dienstagmorgen nicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte. Zuerst habe ein größerer Schuppen gebrannt, in dem nach bisherigen Ermittlungen ein Pkw- und ein Bootsanhänger, ein Motorrad und ein Rasenmäher standen.

von dpa

06. Februar 2018, 11:21 Uhr

Das Feuer habe auf eine benachbarte offene Doppelgarage übergegriffen. Ein Auto brannte dort aus, ein weiteres Auto wurde beschädigt. Der Schaden wurde zunächst mit mindestens 50 000 Euro angegeben, könne aber noch steigen. Die Brandursache sei unklar.