Brände : Feuer zerstört Fischerhütte am Fluss: Brandstiftungsverdacht

Nach dem Brand einer Fischerhütte im Greifswalder Ortsteil Wieck ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Greifswald | Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, brach das Feuer am Sonntagabend in der Fischerhütte unmittelbar am Fluss Ryck aus. Die aus Metallteilen errichtete Unterstellmöglichkeit, in der unter anderem Fischfangnetze und Arbeitstische gelagert waren, brannte aus. Die Feuerwehr konnte aber verhindern, dass weitere Fischereischuppen in Mitleidenschaft ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.