Verbände : Feuerwehr: Feuerlöscher im Haus so wichtig wie Rauchmelder

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 21.Okt.2017 | 09:46 Uhr

Feuerlöscher im Haus sind nach Ansicht von Brandexperten genauso wichtig wie Rauchmelder. Mit einem Feuerlöscher könnten Bewohner entstehende Brände selbst eindämmen und löschen, ehe sie ein katastrophales Ausmaß annehmen, sagte der Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbandes, Maik Szymoniak, der Deutschen Presse-Agentur. Er wies auf neue Brandgefahren im Haushalt hin. So ließen sich viele Menschen Kaminöfen einbauen und heizten wieder mit Holz. Vorgeschrieben sind Feuerlöschgeräte im Haushalt aber bislang nicht. Der Landesfeuerwehrverband kommt heute in Wismar zu seiner jährlichen Delegiertenversammlung zusammen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nach Angaben des Verbandes sechs Berufsfeuerwehren sowie 946 Freiwillige Feuerwehren mit rund 25 400 aktiven Mitgliedern.