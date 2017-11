Buntes : Feuerwehr- und Polizeieinsatz: Qualmender Pferdemist

Eine Lkw-Ladung mit Pferdemist hat auf der Autobahn 24 Hamburg-Berlin bei Stolpe (Kreis Ludwigslust-Parchim) einen Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst. Grund war der Anruf eines besorgten Autofahrers von der Autobahn, der annahm, dass der Lkw brennend unterwegs war, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Ludwigslust sagte. Kurz bevor die Feuerwehr den «Brandort» erreichte, waren aber schon die Polizisten an der Anschlussstelle Suckow da und stoppten den Lastwagen, der Richtung Berlin fuhr. Dann stellte sich heraus, dass der Qualm bei den kühlen Temperaturen aus dem noch warmen Mist kam.