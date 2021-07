Brände : Feuerwerk verursachte Wohnhausbrand mit Millionenschaden

Der Brand eines größeren Mehrfamilienhauses in Stralsund, bei dem in der Nacht zum Montag ein Millionenschaden entstand, ist durch Pyrotechnik verursacht worden.

Stralsund | Der brennbare Gegenstand stamme vermutlich von einem Feuerwerk und sei auf einen Balkon geflogen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Dies könne auch mit dem Fußball-EM-Finale zusammenhängen. Die Polizei suche nun Zeugen, die in der Straße oder dem Wohngebiet beobachtet haben, wo nach Mitternacht - also kurz nach Ende des EM-Finales Italien gege...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.