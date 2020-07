Natur : Fichtensterben: Täglich fünf Anträge für Fällungen

In Rostock gibt es laut Stadtverwaltung ein dramatisches Fichten-Sterben. «Zurzeit gehen beim Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Landschaftspflege durchschnittlich fünf Fällanträge zu Fichten pro Tag ein. Die Dramatik ist nicht zu überbieten», erklärte Umweltsenator Holger Matthäus am Donnerstag. Im gesamten vergangenen Jahr seien in 146 Fällanträgen 43 Fichten betroffen gewesen, in diesem Jahr in 180 Anträgen schon 135 Fichten. Die Zahl sei stark steigend.

von dpa

02. Juli 2020, 10:57 Uhr