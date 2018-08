Agrar : Fifty-fifty von Bund und Land bei Dürreschadensausgleich

von dpa

12. August 2018, 09:57 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister (SPD) geht am Montag in Berlin mit konkreten Vorschlägen in die Konferenz von Bund und Ländern zu den Auswirkungen der Dürre auf die Land- und Forstwirtschaft. Nach seinen Vorstellungen sollen auf Basis der «Nationalen Rahmenrichtlinie» Bund und Länder den betroffenen Betrieben je zur Hälfte zunächst 50 Prozent des entstandenen Schadens ersetzen. Bei einer Existenzgefährdung sollen bis zu 80 Prozent der Schäden ersetzt werden können, wie Backhaus erläuterte. Finanzielle Unterstützung benötigen nach seiner Ansicht vor allem Tierhalter und Futterbaubetriebe, ebenso Betriebe mit arbeitsintensiven Produktionsverfahren und der Ökolandbau.