Film : Filmfest dokumentART mit Taiwanesin als neuer Leiterin

Das Europäische Dokumentarfilmfestival dokumentART hat eine neue Leiterin. Die 35 Jahre alte Yun-Hua Chen hat die Stelle am 1. Juni angetreten, wie eine Sprecherin des Latücht-Vereins am Dienstag in Neubrandenburg sagte. Die gebürtige Taiwanesin lebe seit längerem in Europa und seit 2012 in Deutschland, derzeit in Berlin. Sie soll dem Filmfest, das im Oktober seine 26. Auflage erlebt, eine neue, aktuellere Ausrichtung geben. Zuvor hatte der «Nordkurier» (Dienstag) berichtet. Die neue Leiterin folgt auf die Niederländerin Heleen Gerritsen, die ihr Amt nach drei Jahren aufgab.

Filmfestival

Bericht Nordkurier

von dpa

erstellt am 06.Jun.2017 | 13:16 Uhr