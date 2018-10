Film : Filmfest «dokumentART» startet

Mit einem Film über den politischen und medialen Alltag in Deutschland beginnt am heutigen Mittwoch das Europäische Filmfestival dokumentART in Neubrandenburg. Die Arbeit «Aggregat» der jungen Filmemacherin Marie Wilke ist ein «traurigerweise hochaktueller Film darüber, wie die Demokratie mit Populismus umgeht», sagte Festivalleiterin Sarah Adam. Bis zum 21. Oktober treten 44 Filme aus 17 Ländern, darunter auch Koproduktionen mit außereuropäischen Ländern, an und konkurrieren um vier Preise.

von dpa

16. Oktober 2018, 19:36 Uhr

Das Filmfest erlebt seine 27. Auflage und sieht sich als Forum für dokumentarische Arbeiten in unterschiedlichsten Formaten. «Das reicht vom Animationsfilm über Hybridformen mit mehreren Genres über Essayarbeiten bis zu Porträts», erklärte die 39-jährige Adam, die zuvor beim Kurzfilmfest in Hamburg arbeitete.

Unter dem Motto «films & future» werden die Lebensrealitäten und vor allem Zukunftsfragen aufgegriffen. Der Hauptpreis des Schweriner Landeskultusministeriums ist mit 5000 Euro dotiert. Als Gast sei die Filmschule aus dem polnischen Lodz zu Gast, die zu den weltweit führenden Filmhochschulen gezählt werde.