Steuern : Finanzämter in MV sind Studie zufolge schneller geworden

Berlin/Schwerin (dpa/mv) - Die Finanzämter in Mecklenburg-Vorpommern sind nach einer Analyse des Internetportals www.lohnsteuer-kompakt.de schneller geworden. In den zurückliegenden zwölf Monaten (Mai 2017 bis April 2018) dauerte die Bearbeitung der Steuererklärung im Schnitt 54 Tage, wie Felix Bodeewes von dem Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es den Angaben zufolge noch durchschnittlich 56,1 Tage gewesen und noch ein Jahr davor 59,8 Tage.

von dpa

02. Mai 2018, 13:35 Uhr

Im Vergleich der Bundesländer landete Mecklenburg-Vorpommern trotzdem nur auf Platz zwölf. Am schnellsten seien die Finanzämter in Berlin gewesen mit durchschnittlich 47,9 Tagen Bearbeitungszeit, hieß es. Auf Platz zwei in dem Ranking liege Rheinland-Pfalz mit 49,7 Tagen. Der bundesweite Schnitt betrage 55,4 Tage und sei damit 2,4 Tage schlechter als im Vorjahr. Das Unternehmen hat für sein Ranking bundesweit 300 000 abgegebene Steuererklärungen aus dem Zeitraum Mai 2017 bis April 2018 ausgewertet.

Auch innerhalb Mecklenburg-Vorpommerns gibt es der Untersuchung zufolge erhebliche Unterschiede in den Bearbeitungszeiten der einzelnen Finanzämter. Am schnellsten bekommen demnach Steuerpflichtige vom Finanzamt Waren ihren Bescheid, nach 47,6 Tagen, gefolgt von Neubrandenburg (49,5 Tage) und Schwerin (49,7). Die längsten Bearbeitungszeiten gab es demnach im Finanzamt Hagenow mit 61,8 Tagen. In Güstrow dauerte die Bearbeitung im Schnitt 60,4 und in Rostock 58,5 Tage. Dazwischen liegen die anderen Finanzämter: Ribnitz-Damgarten (55,7 Tage), Stralsund (55,4), Greifswald (52,4) und Wismar (50,1).