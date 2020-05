Steuern : Finanzämter öffnen ab Dienstag wieder für Besucher

Die seit 16. März für den Besucherverkehr geschlossenen Finanzämter in Mecklenburg-Vorpommern öffnen von Dienstag an schrittweise. Zunächst könnten Besucher in dringenden Fällen und nach vorheriger telefonischer Anmeldung ins Finanzamt kommen, teilte das Finanzministerium am Donnerstag in Schwerin mit. Dabei herrsche Maskenpflicht. Sofort möglich sei die Abholung von Vordrucken für die Steuererklärung zu den Geschäftszeiten der Finanzämter.

von dpa

28. Mai 2020, 11:18 Uhr

Finanzstaatssekretär Heiko Miraß appellierte an die Bürger, auch weiterhin möglichst viele Anliegen telefonisch oder per E-Mail zu erledigen. «Der Gesundheitsschutz für Besucherinnen und Besucher und die Beschäftigten der Ämter genießt nach wie vor eine hohe Priorität», sagte er. Alle Rentner erhielten – wie in den Vorjahren auch – in der kommenden Woche den Vordruck für die vereinfachte Steuererklärung per Post zugesandt.