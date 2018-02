Steuern : Finanzamt informiert Rentner über Amtsveranlagung

Rund 25 000 Rentner im Nordosten erhalten in den nächsten Tagen von ihren Finanzämtern Post zum sogenannten Amtsveranlagungsverfahren. Mit dem Verfahren, das Mecklenburg-Vorpommern 2017 als erstes Bundesland über ein Politprojekt eingeführt hat, können Pensionäre ihre Steuererklärung unter Umständen vom Finanzamt erledigen lassen, wie das Finanzministerium am Freitag in Schwerin mitteilte.

von dpa

02. Februar 2018, 11:23 Uhr

Die für die Steuererklärung wichtigen Daten von Rentenversicherungsträgern, Versicherungen und Krankenkassen werden den Finanzämtern elektronisch übermittelt. Rentner, die darüber hinaus keine steuermindernden Ausgaben wie Spenden oder haushaltsnahe Dienstleistungen geltend machen, können ihre Steuererklärung in diesem Fall vom Amt erledigen lassen. Allen anderen rät die Finanzverwaltung zur Abgabe einer normalen Steuererklärung.