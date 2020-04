Finanzen : Finanzminister will mehr Steuervorteile für Ehrenämtler

Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) will die schon länger geplanten, wegen der Corona-Krise derzeit aber auf Eis liegenden Steuererleichterungen für Ehrenämtler und Übungsleiter vorfristig gewähren. Mit höheren Freibeträgen werde der Einsatz gewürdigt, den ehrenamtlich Tätige in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl leisteten. «Die Erhöhung der Pauschalen auf 3000 Euro für Übungsleiter und 1000 Euro für das Ehrenamt wäre daher gerade jetzt ein wichtiges Signal. Wenn der Bund seine Zustimmung signalisieren würde, könnten wir die Freibeträge schon jetzt gewähren, ohne das Gesetzgebungsverfahren abwarten zu müssen», erklärte Meyer am Donnerstag in Schwerin. Wie viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommerns profitieren würden, teilte er nicht mit.

von dpa

09. April 2020, 16:24 Uhr

Wer nebenberuflich als Ausbilder, Dozent, Erzieher oder Künstler tätig ist, kann laut Meyer bisher mit der Übungsleiterpauschale bis zu 2400 Euro im Jahr verdienen, ohne das Geld versteuern zu müssen. Eine Ehrenamtspauschale in Höhe von 720 Euro erhalten diejenigen, die freiwillig etwa in einem Alten- oder Pflegeheim mitarbeiten. Seit nunmehr sieben Jahren seien diese Pauschalen aber nicht erhöht worden, beklagte Meyer und begründete damit die Aufforderung der Bundesländer an den für diese Steuergesetzgebung zuständigen Bund, das Einkommensteuergesetz zu ändern und die Freibeträge anzupassen. Eine Gesetzesvorlage dazu habe ursprünglich in diesen Tagen auf Bundesebene beraten werden sollen.